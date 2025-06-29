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Гибель пилота F-16: летчику Устименко присвоили высокую награду посмертно
Погибшему сегодня пилоту F-16 Максиму Устименко присвоили звание Героя Украины.
Погибшему сегодня пилоту Максиму Устименко президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Как отмечается в Указе, высокую награду присвоили «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу».
Погибшего пилота F-16 также посмертно повысили до полковника.
Напомним, что во время отражения масштабной атаки в ночь на 29 июня погиб пилот F-16, подполковник Максим Устименко.
Устименко был однокурсником другого Героя Украины Андрея (Джуса) Пильщикова, погибшего два года назад. У Максима остался 4-летний отпрыск.
Военный эксперт Юрий Микуляк предположил, что самолет Устименко мог столкнуться с обломками дрона.