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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Гибель пилота F-16: летчику Устименко присвоили высокую награду посмертно

Погибшему сегодня пилоту F-16 Максиму Устименко присвоили звание Героя Украины.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Максим Устименко

Максим Устименко

Погибшему сегодня пилоту Максиму Устименко президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Как отмечается в Указе, высокую награду присвоили «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу».

Погибшего пилота F-16 также посмертно повысили до полковника.

Напомним, что во время отражения масштабной атаки в ночь на 29 июня погиб пилот F-16, подполковник Максим Устименко.

Устименко был однокурсником другого Героя Украины Андрея (Джуса) Пильщикова, погибшего два года назад. У Максима остался 4-летний отпрыск.

Военный эксперт Юрий Микуляк предположил, что самолет Устименко мог столкнуться с обломками дрона.

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