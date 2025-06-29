Гибель пилота F-16: летчику Устименко присвоили высокую награду посмертно

Максим Устименко

Реклама

Погибшему сегодня пилоту Максиму Устименко президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Как отмечается в Указе, высокую награду присвоили «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу».

Реклама

Погибшего пилота F-16 также посмертно повысили до полковника.

Напомним, что во время отражения масштабной атаки в ночь на 29 июня погиб пилот F-16, подполковник Максим Устименко.

Устименко был однокурсником другого Героя Украины Андрея (Джуса) Пильщикова, погибшего два года назад. У Максима остался 4-летний отпрыск.

Военный эксперт Юрий Микуляк предположил, что самолет Устименко мог столкнуться с обломками дрона.

Реклама