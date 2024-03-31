Гибель пилота Максима Кузьминова в Испании: Путин может продолжить убивать своих врагов

Гибель в Испании пилота Максима Кузьминова, доставившего в Украину вертолет и секретные документы, вызвала опасения, что Кремль снова нацелился на своих врагов.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается, люди, убившие Максима Кузьминова, хотели передать определенное сообщение. Это было очевидно для следователей в Испании еще до того, как они узнали, кем он был. Убийцы не только выстрелили в него шесть раз в гараже на юге Испании, они наехали на его тело своим автомобилем.

По мнению следствия, они оставили важную подсказку, чтобы определить свое лицо: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока.

"Это было четкое сообщение: "Я вас найду, я вас убью, я вас перееду и унижу", — сказал высокопоставленный чиновник Guardia Civil, испанской полиции, контролирующей расследование убийства.

Отметим, что Кузьминов бежал из России в Украину прошлым летом, прилетел на своем военном вертолете Ми-8 на территорию нашего государства и передал самолет вместе с тайником с секретными документами украинским разведчикам. По всей видимости, в РФ руководство Кремля растворило это как измену.

Его убийство вызвало опасение, что российские европейские шпионские сети продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля. И это, несмотря на согласованные усилия, уничтожить их после того, как Путин вторгся в Украину в 2022 году.

Напомним, что в России отреагировали на информацию об убийстве их пилота Максима Кузьминова, который в лету 2023 перегнал Ми-8 в Украину, в Испании. В разведке его ожидаемо назвали "изменником" и "преступником".

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