Гибель ребенка от вражеского боеприпаса в Днепропетровской области: в полиции проводят проверку

В Днепропетровской области по факту гибели 12-летнего мальчика правоохранители проводят проверки.
Ребенок умер от взрыва кассетного боеприпаса.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Инцидент произошел 8 мая в 12:45 в одном из поселков Синельниковского района области. Мальчик нашел часть вражеского снаряда, которую принес домой, где она и сдетонировала. От полученных ранений школьник скончался.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следствием решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что Россия ужесточает фильтрационные мероприятия в Херсоне, Голой Пристани и Геройском.
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