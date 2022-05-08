Гибель ребенка от вражеского боеприпаса в Днепропетровской области: в полиции проводят проверку

Гибель ребенка от вражеского боеприпаса в Днепропетровской области: в полиции проводят проверку

В Днепропетровской области по факту гибели 12-летнего мальчика правоохранители проводят проверки.

Ребенок умер от взрыва кассетного боеприпаса.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Инцидент произошел 8 мая в 12:45 в одном из поселков Синельниковского района области. Мальчик нашел часть вражеского снаряда, которую принес домой, где она и сдетонировала. От полученных ранений школьник скончался.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следствием решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что Россия ужесточает фильтрационные мероприятия в Херсоне, Голой Пристани и Геройском.

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