Гибель волонтеров в Харьковской области и мощные обстрелы Сумщины: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

В Черниговской области за сутки зафиксировано 6 обстрелов из минометов и артиллерии в Новгород-Северском и Корюковском районах. В селе Сновской громады из-за артиллерийских обстрелов из артиллерии горели 4 частных дома. Обошлось без жертв.

На Сумщине ночью и утром российские войска совершили 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская и Великописаревская громады.

В результате минометных обстрелов по окраине г. Середина-Буда утром 18 июня поврежден частный дом.

В течение дня 17 июня россияне совершили 21 обстрел громад приграничья. В общей сложности было зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

В Белопольской громаде в результате артобстрела повреждена телебашня. В Миропольской громаде повреждено частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасека. В Краснопольской громаде поврежден элеватор и оборудование, а в Шалыгинской — административное здание.

В Запорожской области оккупанты нанесли удар по 20 городам и селам Запорожской области, совершили 96 обстрелов по разным видам вооружения: 4 атаки из БПЛА Гуляйпольского, Волшебного, 8 обстрелов с РСЗО по Степному, Новоивановке, Новодаровке, Новодаровке, 8 Ореховую, Каменскую и окрестные села. В общей сложности поступило 5 сообщений о повреждениях домов, автомобилей местных жителей.

Также при обстреле Орехова ранение получил 56-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

На Днепропетровщине ночью российские войска направили на Днепропетровщину два беспилотника. Силы воздушного командования "Схід" их уничтожили.

Днем 17 июня российская армия атаковала область. Сначала оккупанты ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района, затем — по Мировскому Никопольскому району, применив тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Харьковской области утром 18 июня враг обстрелял г. Купянск. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также 17 июня в с. Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом, а в с. Колесниковка Купянского района в результате удара российских войск повреждены дом и сооружения.

В с. Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека — 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

В Луганской области под российскими минометными и артиллерийскими обстрелами в течение суток оказались Стельмаховка, Невское, Белогоровка и Новоселовское. Всего 17 июня оккупанты совершили 109 обстрелов, выпустив 486 снарядов.

В Донецкой области минувшие сутки оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов, среди которых: Торецк, Константиновка, с.Рай-Александровка, Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Нетайлово, Авдеевка, с. Богоявленка, с. Максимовка. Повреждены 14 жилых домов, 2 магазина, школа, 2 ЛЭП, гражданский автомобиль, гараж, газопровод.

Всего в Донецкой области за сутки: 2 погибших, 3 раненых.

В Николаевской области после полуночи силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили российский БПЛА.

Также днем 17 июня были зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и открытой территории г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В Херсонской области за сутки по области россияне совершили 68 обстрелов, выпустив 467 снарядов, из них по г. Херсон — 4 обстрела (29 снарядов). Оккупанты попали в районы 25 населенных пунктов области.

В общей сложности за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, 4 — получили ранения (из них один — ребенок).

Также российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое. По мирному населенному пункту РФ выпустила две управляемые авиабомбы. Погиб 68-летний мужчина. Ранения получили три человека. Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В селе Борозенское во время выполнения полевых работ на российской мини подорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 36-летний мужчина получил ожоги 20% тела — лица, рук и ног. Раненого доставили в медучреждение. Его состояние – удовлетворительное.

Также в этот же день вблизи Борозенского на российскую взрывчатку нашелся еще один мирный житель. Во время выполнения полевых работ тракторист наехал на мину, оставленную российской армией.

Также в регионе продолжается ликвидация последствий подтопления. Средний уровень воды сегодня к 8:00 утра 18 июня составляет 0,99 метра.

Читайте также: