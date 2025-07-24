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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Гибель журналистки Рощиной в плену: новые детали о травмах на теле

Новая медицинская экспертиза обнаружила, что в теле погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной были ранее неизвестны многочисленные травмы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Новые детали гибели журналистки Виктории Рощиной в российском плену

Новые детали гибели журналистки Виктории Рощиной в российском плену

Новая судебно-медицинская экспертиза тела украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, выявила ряд ранее неизвестных телесных повреждений.

Об этом сообщает LIGA.net.

Результаты новой экспертизы

Новая экспертиза, сделанная 9 июля, нашла у Рощиной травму шеи. Также были переломы костей и кровоподтеки на голове, правом плече и ногах. Еще у нее была царапина на левой стопе. Раньше уже говорили о синяках на теле и сломанном ребре.

Но даже с этими новыми данными, почему журналистка умерла, до сих пор неизвестно. Начальница Офиса генпрокурора Марьяна Гаёвская-Ковбасюк пояснила, что тело Рощиной сильно изменилось после смерти. Из-за этого невозможно точно установить причину смерти и связаны ли с ней найденные травмы. Она также отметила, что тело было передано Украине в состоянии «глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения».

Дальнейшие шаги и расследование

Пока результатов исследования биологических образцов, ранее отобранных французскими экспертами из тела Рощиной, еще нет. В Украине продолжается проведение еще одной судебной медико-криминалистической экспертизы.

В рамках дела по факту незаконного содержания и убийства украинской журналистки на территории России Национальная полиция уже допросила свидетелей, которые рассказали об обстоятельствах пребывания Рощиной в российских местах несвободы. В частности, в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

Украинские правоохранители продолжают принимать меры по установлению лиц, причастных к ее пыткам и убийству. Санкция статьи, по которой открыто дело (жестокое обращение с гражданскими, повлекшее гибель человека), предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, 4 октября 2023 года было объявлено, что Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории Украины.

27 мая 2024 года российское минобороны впервые подтвердило, что удерживает журналистку Рощину в плену.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей на оккупированной территории в августе 2023 года, было возвращено в Украину в рамках обмена телами погибших в конце февраля этого года.

Виктория Рощина неоднократно освещала войну в Украине и находилась в зоне риска. Ее исчезновение долго оставалось без комментариев со стороны РФ.

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