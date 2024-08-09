Гибрид между бомбой и ракетой: на Сумщине враг впервые применил новые боеприпасы

Это универсальные межвидовые управляемые боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой.

На Сумщине враг впервые применил новые бомбы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

“Сегодня в течение дня на Сумщине враг впервые применил новые бомбы – универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11“, – рассказал начальник Сумской ОВА.

Напомним, россияне равняют Сумщину с землей и убивают детей: местные рассказали о страшных обстрелах.

Украинские пограничники не позволяют врагу обустроить позиции на Сумском направлении.

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