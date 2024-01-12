"Гибридные формы оккупационного корпуса": Юсов прокомментировал данные ГУР о 462 тысячах оккупантов в Украине

Мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются. Однако после выборов они, вероятно, активизируются в публичной плоскости.

Показатель в 462 тысячи оккупантов в Украине состоит из разных компонентов. В эту цифру входят росгвардейцы, спецслужбы, частные военные компании.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

“Показатель более 450 тысяч – это не новая информация. Долгий период враждебная группировка поддерживается именно в этих пределах. Плюс компонента Росгвардии, спецслужбы, другие составляющие. Это означает, что для полномасштабных наступательных операций вроде начала полномасштабного вторжения этого врагу недостаточно, несмотря на то, что эта группировка более чем вдвое больше, чем в начале полномасштабного вторжения”, — подчеркнул Юсов.

По его словам, мобилизационные меры в РФ продолжаются. Однако после выборов они, вероятно, активизируются в публичной плоскости – то есть Кремль прибегнет не только к скрытой мобилизации.

"Учтены разного рода группировки, включая "Шторм Z" и другие так называемые частные военные компании. Они никакие не частные, это гибридные формы оккупационного корпуса в Украине", – добавил представитель ГУР.

Напомним, что оккупационные войска Российской Федерации в Украине составляют около 462 тысяч человек — это данные украинской разведки.

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