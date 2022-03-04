Гипертонический кризис в военное время: как предотвратить и что делать? / pixabay.com

Гипертонический кризис в военное время: как предотвратить и что делать?

Гипертонический кризис в военное время: как предотвратить и что делать?

Гипертоническим кризом называют внезапное повышение АД, когда систолическое АД поднимается на 20–100 мм рт.ст., а диастолическое — на 10–50 мм рт.ст. или до 210/120 мм рт.ст. Стрессы, паника, тревога – все это может стать причиной гипертонического криза.

Очень важно вовремя предотвратить гипертонический криз и сделать все возможное, чтобы он не развился. Ведь он может стать причиной многих серьезных осложнений: инсульт, сердечный приступ – стенокардия, инфаркт миокарда, кома, отек легких, острая сердечная недостаточность, энцефалопатия, эклампсия у беременных, кровотечения, нарушение ритма сердца.

Пациенты должны самостоятельно контролировать АД, чтобы вовремя выявить даже незначительный его рост. Для этого Центр общественного здоровья Минздрава Украины рекомендует:

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ежедневно мониторить уровень АГ;

регулярно принимать подобраную врачом антигипертензивную терапию;

бороться с тревожностью и стрессом;

отказаться от курения и употребления алкоголя;

ограничить употребление пищевой соли до 5 г/сут;

уменьшить употребление насыщенных жиров и переработанного мяса;

контролировать ИМТ (отношение массы тела в кг к квадрату роста в метрах);

регулировать свой вес;

заменить высококалорийные продукты менее калорийными,

не забывать об аэробных физических нагрузках (насколько возможно в условиях военного положения и боевых действий).

Как оказывать первую домедицинскую помощь при гипертоническом кризе

Профессиональная медицинская помощь необходима, если АД поднимается до 180 или выше и вы не можете стабилизировать его собственными силами. Все нужно делать осознанно и поэтапно.

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Что нужно делать:

Откройте все окна в помещении, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Принять комфортное, расслабленное, полусидячее положение. Такая поза нормализует процессы кровообращения и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Принять гипотензивный препарат, который входит в вашу схему лечения АГ. Таблетки нужно положить под язык и держать до тех пор, пока они полностью не растворятся. Если через полчаса улучшение не отмечается, то можно принять еще раз препарат из списка, но, в общем, не более 2 раз! Постараться нормализовать дыхание, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи. При частом сердцебиении рекомендуется принять успокоительное под язык. Сделать горячий компресс на голени, наложить горчичники на шейно-затылочный участок или горячую ножную ванну. Данная процедура спровоцирует усиленный приток крови к нижним конечностям, что снизит давление в области сердца и снизит риск развития инфаркта. Через 30 минут измерить АД и, если оно не снизилось на 10-20 единиц, выпить еще одну таблетку препарата гипотензивного действия. Рекомендуется проводить измерение артериального давления в течение каждые 15 минут, записывая его показатели, а также время приема медикаментозных препаратов. Эта информация пригодится врачам, если придется обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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Если скорая домашняя помощь не дала должных результатов, состояние не улучшается и человеку становится хуже, необходимо вызвать неотложную помощь !

Когда не нужно ждать и лучше немедленно вызвать скорую

Признаки гипертонического криза, свидетельствующие о необходимости экстренной помощи: покраснение лица, учащенное сердцебиение/брадикардия, озноб, артериальное давление выше 180/110 мм рт ст, головные боли в области затылка, боль в области сердца, тошнота, рвота. Оставайтесь с человеком до прибытия врачей.