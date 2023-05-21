Гиркин не рад "взятию" Бахмута и прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ

По словам Стрелкова, в целом Бахмутская операция завершилась стратегической неудачей для российских войск.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) не разделяет энтузиазма других кремлевских пропагандистов по поводу так называемого "взятия" Бахмута.

Об этом он написал в Telegram.

Гиркин считает, что "победа" РФ в Бахмуте (которую оккупанты еще не получили. – Ред.) для оккупантов:

а) Изначально ненужная;

б) "Пирровая".

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Он говорит, что бои в Бахмуте не стоили для РФ затраченных сил и средств "даже приблизительно".

По словам Стрелкова, в целом Бахмутская операция завершилась стратегической неудачей для российских войск. Ведь украинские подразделения по большинству направлений "не сдвинуты с места вообще".

Теперь Гиркин ожидает "ответный ход" от украинских войск.

"Похожий на тот, который был сделан врагом в сентябре, сразу после того, как наши доблестные генералы за месяц "домучили" крохотный ПГТ Пески на окраине Донецка", – говорит террорист, намекая на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре прошлого года.

Военный преступник прогнозирует, что ВСУ атакует в скором времени, ведь сейчас у нас "наилучшие шансы достигнуть успеха".

"Лучшие ударные части ВС РФ – истощены многомесячными боями. Запас боеприпасов – минимальный. Если, на пример, враг (то есть украинская армия – Ред.) выберет для атаки Донецкий фронт (например – на Мариупольском направлении) – то его встретят сильно потрепанные и "прореженные" перебросками резервов к Бахмуту части и подразделения. А если он решится наступать на Запорожском фронте, то может не безпокоиться за стабильность своей обороны на Славянско-Краматорском направлении и под Авдеевкой", – считает Гиркин-Стрелков.

Ранее террорист Гиркин предупредил диктатора Путина, что его ждет "нож в спину" от Турции.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики "взяли" последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте.

Сегодня президент Владимир Зеленский объяснил, что ВСУ продолжают удерживать позиции в Бахмуте Донецкой области, город не перешел под полный контроль оккупантов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый пояснил, что украинские подразделения содержат ряд зданий в юго-западной части Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что ВСУ взяли оккупантов в Бахмуте в полуокружение.