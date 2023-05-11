Гиркин пугает россиян, что ВСУ нападут на Белгородскую, Курскую и Брянскую области РФ

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал истерику российских Z-пропагандистов, что якобы ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление на нескольких направлениях.

Об этом он написал в Telegram.

Также читайте Как изменилась ситуация на фронте 11 мая: информация Генштаба

Гиркин не согласился с другим пропагандистом, что украинская армия пошла в контрнаступление под Бахмутом. По его словам, речь идет о локальных операциях.

"Даже одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках, имеющих целью "разжать кольцо", стянутое ранее "Вагнером" вокруг западной части Бахмута. Ни о каком серьезном наступлении речи идти не может - задачи, которые ВСУ выполнило и может далее выполнить на указанных участках, - чисто тактические", - считает он.

Информации о якобы прорыве ВСУ в Соледар у Гиркина нет.

Террорист считает, что если украинская армия и будет наносить под Бахмутом серьезный удар - то только вспомогательный. Он прогнозирует, что главный удар ВСУ произойдет на Запорожском фронте, вспомогательные - на Херсонском и возможно - на Донецком.

Также "агент Гиркинс" предположил, что отвлекающие удары могут быть нанесены украинскими силами в Белгородской, Курской и Брянской областях РФ "с целью захвата нескольких населенных пунктов и провокации ВС РФ их штурма".

Ранее у Гиркина произошла истерика из-за поставок Британией ракет Storm Shadow Украине.

Читайте также: