Гиркин раскритиковал действия окупантов в Бахмуте и спрогнозировал стратегическое поражение России

Российский террорист Игорь Стрелков снова раскритиковал действия оккупационных войск в Бахмуте. В частности, он прогнозирует стратегическое поражение России.

Об этом он отметил в своих соцсетях.

По его мнению, у России нет господства в воздухе, а другими средствами изолировать ВСУ не получится. Поэтому все, что остается оккупантам – это попытаться "продавить" оборону защитников Бахмута.

"У тыла есть резервы (ВСУ), которые своевременно и безопасно опрокидываются на угрожающие участки. В результате — фронтальное "продавливание" обороны — как единственный возможный вариант" — говорится в сообщении.

Он добавил, что Россию ждет стратегический проигрыш.

"Просто потому, что боевые действия ведутся по правилам борющейся стороны, заняв оборонную позицию. Эта сторона сознательно выбрала оборону для выигрыша времени и экономии ресурсов", — говорит Гиркин.

Напомним, ранее Гиркин сообщил, что российские захватчики провалили зимнюю кампанию в Украине. В частности, "вагнеровцы" не смогли значительно продвинуться в Бахмуте.

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