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Гиркин создает "Клуб рассерженных патриотов": эксперт спрогнозировал стратегию Кремля

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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309
Время на прочтение
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Гиркин создает "Клуб рассерженных патриотов": эксперт спрогнозировал стратегию Кремля

Игорь Гиркин

В настоящее время рассерженные патриоты не представляют никакой опасности для Кремля.

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов".

Такое мнение сегодня, 24 апреля, высказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, политик претендует на нишу основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такая позиция не устраивает Кремль, и как следствие создаются "Клубы раздосадованных патриотов".

“Я уверен, что это технология Кремля для того, чтобы максимально рассредоточить поле проявляющих фашизм патриотов. Потому что если все "схлопнется" в Пригожине, то у Кремля появятся проблемы. Кремль этих маргиналов никогда не допускал к власти. Жириновский был подкормлен еще со времен КГБ", — сказал гость эфира.

Он убежден, что в настоящее время рассерженные патриоты не представляют никакой опасности для Кремля, но эксперт не исключает, что ситуация может измениться.

“В такой игре всегда, конечно, нужно видеть красные линии, чувствовать, когда управляемые куклы сами могут превратиться в кукловодов. Это вполне реально, что рано или поздно они могут вырваться из-под контроля. Сами задавать тон российским властям, в частности Путину”, — предположил Тарас Загородний.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российскому военному преступнику, участнику российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе Гиркину удалось уцелеть.

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Дата публикации
Просмотры
309
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