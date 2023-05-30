Гиркин в отчаянии пожаловался на интенсивную работу ВСУ: уничтожаются коммуникации и склады с оружием

Российские оккупанты не могут спрятаться уже даже в тылу.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин обижается из-за того, что украинские военные точно и методично уничтожают врага не только на фронте, но также и в тылу.

Соответствующее видео Гиркин обнародовал в соцсетях.

“За последние несколько дней противник резко активизировал удары по передовой и тылу наших военных группировок. Удары по средствам связи, коммуникациям, резервам и складам с боеприпасами и вооружением – наносятся интенсивно”, — сказал Гиркин.

Напомним, что ракеты Storm Shadow, полученные Украиной от Британии, уже используются на фронте и попадают во все цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ.

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