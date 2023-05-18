Гиркин заявил об уничтожении оккупантов в Луганске: "К сожалению, не промазали"

По Луганску с начала войны удары нанесены не были.

Террорист Гиркин пожаловался на украинских военных, которые точным ударом уничтожили в Луганске местонахождение российских оккупантов.

Видео с его комментарием появилось в соцсетях.

Гиркин утверждает, что под обстрелом было училище. А удар по нему нанесли ракетами Storm Shadow

“Все вы слышали о массированном ударе американскими ракетами по Луганску, который на протяжении всей войны оставался вне досягаемости средств поражения. К сожалению, враги не промазали – по прежнему училищу штурманов они попали. Поскольку училище благодаря его удаленности от линии фронта было одним из пунктов расположения наших войск”, — сказал Гиркин.

Напомним, что Гиркин все чаще Гиркин критикует Путина, хотя раньше ограничивался лишь "придворными" диктаторами.

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