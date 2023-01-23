Гитлерюгенд по-русски: оккупанты разработали программу по уничтожению самоидентификации украинской молодежи

Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях и для этого уже разработал соответствующую программу.

Оккупанты разработали 10-летнюю программу по уничтожению самоидентификации молодежи на временно захваченной территории Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские захватчики провели опрос по настроениям среди детей и юношей, что показало: молодежь юга не поддерживает российские власти. Поэтому враг решил активизировать работу с находящимися под оккупацией украинскими детьми.

"Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения по типу гитлерьюгенда во времена нацистской Германии. В частности, на ТОТ уже прибыл заместитель начштаба юнармии Виктор Кауров, который провел встречу с гауляйтерами Сальдо и Балицким", — отмечается в источнике.

Оккупанты также планируют усилить акцент на роли россии во второй мировой, сделать регулярными выступления "ветеранов сво" в школах, и в целом увеличить "час патриотизма" в школах.

Оккупанты проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно захваченной территории Украины.

Там создаются так называемые "молодежные движения", которые в большинстве своем являются массовкой.

Подобное движение "Юг молодой" имитирует поддержку оккупации со стороны местных жителей. Еще одно образование "Движение первых" имеет признаки тоталитарного культа.

Накануне стало известно, что глава Кремля Путин хочет использовать в войне против Украины "юнармию".

Добавим, что российские наемники 23 января обстреляли Сумскую область. Они попали по дому, где жила многодетная семья, погибла молодая женщина.

Также РФ атаковала семь областей Украины, есть пострадавшие среди гражданских. Враги не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

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