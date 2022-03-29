Глава Черниговской области рассказал о собственных "Чернобаевках" в регионе

ВСУ регулярно разбивают российские войска.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врагов в Черниговской области.

Об этом сообщил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, потери врага настолько велики, что не уступают ситуации, которая сложилась в Чернобаевке. Там защитники Украины уже 12 раз подряд разгромили вражеское войско.

"Чернобаевки" в Черниговской области растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные Силы уничтожают очень много сил противника", – сказал Чаус.

Ранее стало известно, что начиная с 24 февраля, начала войны России против Украины, в Чернигове уже погибли от 350 до 400 человек. В двух больницах города находятся более 400 раненых и ежедневно после обстрела в медучреждения поступают почти 40 раненых, большинство из которых – гражданские лица. В Чернигове – гуманитарная катастрофа, в городе нет электроэнергии и водоснабжения.

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