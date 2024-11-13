Глава ЦПД заявил, что у россиян нет сил для наступления на Запорожье

Враг может только попробовать тактические атаки в районе нескольких населенных пунктов.
У России на юге нет достаточно сил, чтобы провести наступление на Запорожье, но она может попробовать тактические атаки по некоторым направлениям.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Андрей Коваленко.
"По Запорожскому направлению. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на Запорожье врага нет", — заверил Коваленко.
Он заявил, что россияне из-за своих так называемых "военкоров" будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.
"Кураховское направление они рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области. Именно Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", — добавил Коваленко.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики DeepState оценили угрозу наступления РФ на Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне перемещают штурмовые группы в Запорожскую область.
Читайте также:
- Эксперт проанализировал угрозу наступления на Запорожье
- На Запорожье ночью раздались взрывы.
- Сможет ли РФ захватить Запорожье и Херсон: Defense Express о пополнении сил россиян на юге