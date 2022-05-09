Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших и раненых в области

Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших и раненых в области

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

За сутки, 9 мая, в результате вражеских обстрелов в Донецкой области шестеро мирных жителей получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 9 мая от российских обстрелов ранения получили шесть мирных жителей Донбасса", — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля. К сожалению, точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 345 гражданских, 1019 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, за прошлые сутки, 8 мая, российские захватчики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса. Разрушения потерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

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