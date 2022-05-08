Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших и раненых в области в течение суток

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

В течение суток, 8 мая, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека.

Оккупанты убили двух мирных жителей в Очеретино, одного в Нью-Йорке и одного в Угледаре.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Еще восемь человек получили ранения.

"Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена шестерым гражданским, которых ранили в Луганской области", — написал Кириленко и добавил, что каждый россиянин ответит за свои преступления.

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Заметим, что из-за российской агрессии с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 344 гражданских, а 1013 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о тактике российской армии в Донецком и Таврическом направлениях. Оккупанты пытаются осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей.

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