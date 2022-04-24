Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших и раненых в области за сутки

За сутки в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли пять гражданских.
В селе Красногоровка враг убил двоих детей 5 и 14 лет. Еще три человека погибли в Новоселовке и Новомихайловке.
Пятеро мирных жителей получили ранения.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области.
"Оккупанты вели огонь вдоль всей линии разграничения. Под огнем, в частности, населенные пункты Авдеевской, Очеретинской и Светлодарской общин", – рассказал Кириленко.
Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 266 гражданских, 840 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним, россияне расстреливают Кременчуг. За вечер по городу прилетели 9 ракет. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
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