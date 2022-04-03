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Глава Донецкой ОВА рассказал, почему российские войска не выпускали людей из Мариуполя

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Глава Донецкой ОВА рассказал, почему российские войска не выпускали людей из Мариуполя

Getty Images

Мариупольцы отказываются уезжать на неподконтрольную Украине территорию.

Российская армия не позволяла эвакуировать население Мариуполя или завозить в город гуманитарную помощь, поскольку, по мнению главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, РФ нужна паника среди людей.

Об этом глава ОВА рассказал в интервью "Общественному".

По его словам, этот жесткий метод устрашения не сработал, на что рассчитывали захватчики. Мариупольцы отказываются уезжать на неподконтрольную Украине территорию.

"Почему не работают гуманитарные коридоры? У меня не зашла ни одна фура в Мариуполь, потому что им не нужно, чтобы люди были накормлены и держались. Начались ракетные удары, авиаудары, бомбовые удары — им необходима паника. Потом люди уже истощены, голодные две недели, по меньшей мере, без еды, придут и скажут: "Вывозите хоть куда-то". Но это опять-таки не сработало в полной мере. Люди отказались ехать на неподконтрольную территорию", — сказал Кириленко.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В оккупированном городе так и нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Там остаются около 160 тысяч человек. Россияне берут в плен мирных жителей и массово увозят их в РФ.

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