Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 5 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области 25 гражданских получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мирные жители получили ранения в результате сегодняшних обстрелов оккупантами Краматорска.

"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух человек, погибших ранее — в Часовом Яру и Новомихайловке", — говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Также известно, что в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена пятерым гражданским, получившим ранения в Луганской области. К сожалению, один раненый человек погиб.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 325 гражданских, 986 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, в течение суток, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили две атаки.

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