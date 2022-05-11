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Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

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Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

Фото: Getty Images

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 11 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области двое гражданских получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 11 мая россияне ранили еще двух мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке и Новоселовке, что в Лиманском районе", — говорится в сообщении.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Также председатель ОВА сообщил, что в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, который был ранен в Луганской области.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 352 гражданских, 1033 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram / ©
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и сосредоточил все усилия на Рубежном.

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