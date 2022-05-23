Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 23 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли трое гражданских, шестеро – получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 23 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Заре, Соледаре и Адамовке. Еще шесть человек сегодня получили ранения", — говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 415 гражданских, 1146 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/ Telegram

Напомним, российские войска обстреляли магистральный газопровод, транспортировавший газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 23 мая подача природного газа прекращена.

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