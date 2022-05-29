Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 29 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три гражданских, четверо — получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 29 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: двоих в Авдеевке и один в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", — говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 447 гражданских, 1181 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, в Торецке Донецкой области 115 горняков остались под землей из-за обесточивания: 112 на шахте "Центральной", 3 – на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

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