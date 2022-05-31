Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 31 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских, семеро — получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 31 мая россияне убили четверо мирных жителей Донбасса: трое в Славянске и один в Райгородке. Еще семеро гражданских получили ранения", — говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 454 гражданских, 1192 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Напомним, в Донецкой области правоохранители задокументировали ракетный удар со стороны российских оккупантов по Славянску. В результате есть погибшие и раненые. От взрывной волны разрушения получили школа и по меньшей мере восемь жилых многоэтажных домов.

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