Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов

Каждый день от рук российских оккупантов гибнут мирные жители, ведь военные РФ безжалостно обстреливают украинские города и поселки.
В частности, за сутки, 2 июня, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три гражданских, девять – получили ранения.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 2 июня россияне убили троих мирных жителей Донбасса: двоих в Авдеевке и одного в Старом Караване. Еще девять человек получили ранения", — говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 464 гражданских, 1211 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним, в Донецкой области ежедневно в результате войны, которую развязала Россия, погибают около 100 украинских военных. Еще около 450-500 получают ранения.
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