Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области в течение суток

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области в течение суток

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

В течение суток, 17 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека.

Оккупанты убили мирных жителей в Марьинке и Новополье. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Еще четыре человека получили ранения.

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"В Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", — написал глава ОВА и добавил, что за каждое преступление, совершенное на украинской земле, россияне понесут наказание.

Заметим, что из-за российской агрессии с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 245 гражданских, а 605 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

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