Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за прошлые сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за прошлые сутки

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За прошлые сутки в Донецкой области погиб один гражданский, также еще восемь получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела в Луганской области. За сутки россияне ранили еще 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке", — сообщил голова ОВА.

Кроме того, 5 апреля удалось уточнить информацию об одном раненом гражданском в Мариуполе. В настоящее время точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 150 гражданских, а 605 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Количество погибших и раненых в Донецкой области / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Читайте также: