Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.
За сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли четыре гражданских, одиннадцать – получили ранения.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя — все в Лимане. Ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь.
По-прежнему невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 290 гражданских, 903 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". Первые эвакуированные прибудут в Запорожье утром 2 мая.
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