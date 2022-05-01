Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.

За сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли четыре гражданских, одиннадцать – получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя — все в Лимане. Ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь.

По-прежнему невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 290 гражданских, 903 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Число погибших и раненых в Донецкой области / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". Первые эвакуированные прибудут в Запорожье утром 2 мая.