Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.

За сутки, 2 мая, в результате вражеских обстрелов в области погиб один гражданский, восемь – получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"2 мая россияне убили еще одного мирного жителя Донецкой области – в Диброве, что на Лиманщине. Еще 8 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Также удалось получить информацию об одном погибшем гражданском в Мариуполе. Впрочем, точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана четырём гражданским, которые получили ранения в Луганской области.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 292 гражданских, 915 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Количество раненых и погибших в Донецкой области / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, военные РФ проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, чтобы сделать сухопутный коридор с аннексированным Крымом.

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