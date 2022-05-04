Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.

За сутки, 4 мая, в результате вражеских обстрелов в области погибли двое гражданских, 11 – получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения", — говорится в сообщении.

Также удалось уточнить информацию о пяти погибших и двух раненых в Мариуполе. Впрочем, точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 322 гражданских, 955 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, на Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

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