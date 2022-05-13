Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в результате вражеских обстрелов за 13 мая

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в результате вражеских обстрелов за 13 мая

Российские войска не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В течение суток 13 мая в результате обстрелов погиб один житель Авдеевки.

Еще 12 человек получили ранения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"За 13 мая россияне убили еще 1 мирного жителя Донетчины — в Авдеевке. Еще 12 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" — подчеркнул глава области.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ от рук оккупантов погибли 357 жителей Донецкой области, не считая Мариуполя и Волновахи. Получили ранения – 1050 человек.

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