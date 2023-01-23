Глава Евросовета заявил о решающих неделях в войне и предупредил Украину об ожидаемой массированной атаке

Следующие несколько недель будут решающими для Украины. Для противостояния российской агрессии защитниками Украины уже сейчас нужна вся необходимая военная техника.

Заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет El Mundo.

По его словам, Украина должна как можно скорее получить от Запада танки. Шарль Мишель подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего". Кроме того, как он сказал, будущее Украины очень шаткое.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета подчеркнул, что "не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины".

Уже в другом интервью для польского издания Rzeczpospolitej по итогам своего визита в Киев, Шарль Мишель заявил, что "Украину ждет массированная атака".

"В украинских властей есть очень четкое видение того, что сейчас будет происходить. По их мнению, существует серьезный риск массированной атаки в ответ со стороны России в ближайшие недели. Вот почему так важны смелые решения по поставкам военной техники", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель в ответ на вопрос, чего президент Украины Владимир Зеленский ждет от ЕС.

Что известно о возможном новом наступлении РФ?

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре 2022 года в интервью предупредил о намерении россиян пойти в новое большое наступление на Украину в январе-феврале или весной.

Министр обороны Украины Алексей Резников также предупреждал о риске нового наступления россиян. Весной РФ, по его словам, может атаковать из районов, которые россияне уже оккупировали на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, вышедшее 23 января, заявил, что новое наступление РФ возможно на любом направлении.

В этот же день, 23 января, издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и более кровавому этапу войны.

Координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец заявил, что оккупанты в течение зимы-весны могут попытаться переломить ход войны и вернуть себе стратегическую инициативу. Есть риск, что враг нанесет два сходящихся удара: один в сторону Запорожья — Днепра, другой — навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заверил, что, несмотря на сложность задач, большой ценой украинцы освобождают собственные территории.

Основные официальные заявления и мнения экспертов о сроках и сценариях возможного российского наступления читайте в нашем материале.