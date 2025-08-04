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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Глава ГНСУ Дейнеко побывал на Харьковщине, Северском, Купянском и Краматорском направлениях фронта

Председатель Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко посетил пограничные подразделения Харьковской области, а также отдельно поработал на Купянском, Северском и Краматорском направлениях. Он проверил готовность сдерживающих врага бригад и отрядов: ознакомился с боевой обстановкой, обеспечением, медицинской поддержкой и вооружением.

Глава ГНСУ Дейнеко побывал на Харьковщине, Северском, Купянском и Краматорском направлениях фронта

Отдельное внимание – мобильным огневым группам, сбивающим вражеские дроны, и пограничной комендатуре РУБпАК «Феникс», расширяющей боевые возможности в рамках проекта «Линия дронов». Глава службы встретился и с медиками, которые первыми спасают раненых.

На каждом направлении он вручил награды защитникам – за мужество, самопожертвование и верность присяге.

«Хочу поблагодарить вас за ваше мужество и героизм, с которыми вы ежедневно держите вражеские атаки и наступления. Я понимаю, что война не закончится завтра или через неделю, но у нас нет другого выбора. Наш путь – останавливать, побеждать, выбивать врага с нашей земли», – обратился к пограничникам Сергей Дейнеко.

Вместе с ним боевые подразделения посетила Председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, чтобы поблагодарить пограничников и подчеркнуть: тыл работает бок о бок с фронтом.

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