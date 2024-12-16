Глава ГНСУ Дейнеко проверил оборонные позиции на границе с россией

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил приграничные позиции на Сумщине, расположенные на границе с россией.

В ходе рабочей поездки он ознакомился с текущей ситуацией на оборонных линиях, где пограничники удерживают свои позиции, а также проверил состояние обеспечения подразделений всем необходимым для эффективного выполнения задач.

Руководители Сумского пограничного отряда и бригады «Стальний кордон» доложили об оперативной обстановке, активности противника и мерах, применяемых для противодействия враждебным силам. В своих отчетах они отметили, что враг не прекращает обстреливать пограничные границы с использованием разнообразного вооружения, в основном артиллерии. В то же время, на всей протяженности границы сохраняется угроза диверсионно-разведывательной деятельности противника, хотя активность диверсионно-разведывательных групп несколько снизилась.

Особое внимание Сергей Дейнеко уделил условиям несения службы военнослужащих и вопросу их обеспечения, в том числе вооружениям, боеприпасам, технике и другим необходимым имуществом.

«Обеспечение подразделений вооружением и всем необходимым – это наш несомненный приоритет. Каждый орган управления должен делать все возможное для этого. На передовой военнослужащие должны быть полностью обеспечены, чтобы эффективно выполнять задачи. Актуальные потребности наших защитников должны решаться без промедления», — подчеркнул Глава ГНСУ.

Пограничники также отметили, что эффективная интеграция имеющегося вооружения, в частности минометов, артиллерийских систем и беспилотных летательных аппаратов разных типов, позволяет наносить противнику значительные потери.

Отдельно обсуждались вопросы развития и усиления подразделений РУБАК, а также инженерно-фортификационное устройство позиций. Участники встречи подчеркнули, что на участках, где Силы обороны Украины проводят операции в Курской области, фортификационные работы ведутся непосредственно вдоль государственной границы, чтобы максимально укрепить границы.

В завершение Сергей Дейнеко поблагодарил всех пограничников за их самоотверженную службу и отметил весомый вклад каждого военнослужащего в приближение Победы Украины.