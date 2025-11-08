ТСН в социальных сетях

Глава ГНСУ Сергей Дейнеко посетил самые горячие участки фронта

Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку на пограничные заставы Харьковщины и Донбасса.

Глава ГНСУ Сергей Дейнеко посетил самые горячие участки фронта

В Харьковской области посетил позиции пограничников на границе с РФ и на Купянском направлении. На Донбассе – побывал на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

На местах он заслушал доклады командиров по оперативной обстановке, обсудил применение новейших средств и тактик – в частности беспилотной авиации и артиллерии – проверил условия службы, состояние обеспечения и подготовки подразделений к зимнему периоду.

В каждом подразделении Сергей Дейнеко вручил государственные и ведомственные награды, наградное оружие и присвоил офицерские звания.

Руководитель ГНСУ отметил мужество пограничников комендатур быстрого реагирования Черниговского и Волынского отрядов, подразделений Харьковского отряда и бригад "Месть", "Гарт" и "Форпост", отдельно поблагодарил операторов РУБпАК "Феникс" за эффективную работу.

"Продолжается работа по усилению способностей – направлению новых артиллерийских средств, дронов и бронированных автомобилей", - добавил Денйнеко, пообещав новые виды вооружения уже в ближайшее время.

