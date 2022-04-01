Глава Харьковской ОВА Синегубов показал фото разрушенного кабинета после ракетного удара оккупантов

Тогда в результате ракетного удара по зданию погибли 29 человек.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографию своего кабинета после ракетного удара россиянами по зданию. Оккупанты нанесли удар по ХОВА ровно месяц назад, 1 марта, посреди белого дня, когда в помещении находились люди.

Фото своего кабинета Синегубов разместил на странице в Фейсбуке.

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"Выстоим и отстрои ! Фото кабинета главы ОВА после ракетного удара российских оккупантов 1 марта 2022 года. В тот день погибли 29 человек. Помним...", — написал глава ХОВА.

Напомним, 1 марта в г. Харькове по проспекту Новобаварский, 5 оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Харьковской ОВА. После этого помещение загорелось. Из-под завалов извлекли 29 мертвых людей.

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