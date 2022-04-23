Глава Харьковской ОВА сообщил количество погибших и раненых в области в течение дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают обстрелы жилых районов Харькова и области.

По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 ранен в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах.

Об этом Синегубов заявил в новом видеообращении.

"В областном центре больше всего пострадали Северная Салтовка и Салтовка. Обстреливают улицы, жилые дома, складские помещения", – отметил он.

Также политик добавил, что враг готовит провокации на Пасху. В связи с этим 23 апреля, с 19:00 и до 5:00 утра воскресенья, 24 апреля, на всей территории Харьковской области объявлен комендантский час.

"По договоренности с церквями богослужений этой ночью не будет. Передвигаться по улицам в это время запрещено. Полиция будет работать в усиленном режиме. В который раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без необходимости на улицу. Верим в Вооруженные Силы! Слава Украине!" – добавил Синегубов.

Напомним, ВСУ выбили российских оккупантов из трех населенных пунктов Харьковщины. Также украинские военные закрепились в селениях Безруки, Слатин и Прудянка.

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