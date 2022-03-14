Глава Киевской ОГА рассказал о наиболее опасных направлениях в регионе

Глава Киевской ОГА рассказал о наиболее опасных направлениях в регионе

Постоянные тревоги возможного авианалета проходят почти по всей области.

В Киевской области, которая страдает от обстрелов кафиров, по состоянию на 14 марта есть четыре наиболее опасных направления.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Опасные направления в области:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Макаров,

север Вышгородского района.

По его словам, бои продолжаются на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении главы ОГА.

Постоянные тревоги возможного авианалета проходят почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

В понедельник, 14 марта, продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Накануне, 13 марта, через гуманитарные коридоры была проведена эвакуация населения из Бучи, с. Победа, Большой Дымерки, Бородянки. Спасены и вывезены на безопасную территорию около четырех тысяч жителей.

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