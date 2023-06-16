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Глава КНР сделал новое заявление о войне в Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Глава КНР сделал новое заявление о войне в Украине

Си Цзиньпин сделал новое заявление о войне в Украине / Фото: Associated Press

Китай продолжает удерживать нейтралитет в российско-украинской войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что не пойдет на конфронтацию и раздел мира на противоборствующие лагеря на фоне войны в Украине.

Об этом он заявил на конференции по культурному наследию и развитию в Китайской исторической академии.

По словам Си, есть пять достопримечательностей китайской цивилизации: наследственность, самобытность, единство, инклюзивность и миролюбие. Мол, стремление к миру «заложено в генах китайского народа и олицетворяет дух китайской нации».

«Исключительное миролюбие китайской цивилизации определяет то, что Китай будет продолжать осуществлять обмены и взаимное познание с разными цивилизациями, а не культурную гегемонию, что Китай не будет навязывать собственные ценности и политическую систему другим, а поддерживать сотрудничество», — сказал Си.

Он также убеждает, что его страна также не будет идти на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

«Чтобы построить современную китайскую цивилизацию, Китай должен оставаться уверенным в своей культуре и продолжать идти собственным путем, быть преданным открытости и инклюзивности и адаптировать иностранные культуры к местному, китайскому контексту», — отметил Си.

Напомним, что в Китае выбирают, кто может заменить Путина в Кремле и уже остановились на двух кандидатах.

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Дата публикации
Просмотры
4460
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