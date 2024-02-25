Глава комитета ВР объяснил, что означает справедливая мобилизация

Нахождение на линии фронта должно базироваться на ротационной основе.

Вопрос мобилизации в Украине комплексный. В первую очередь этот вопрос касается ротации военных.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич в интервью АрмияInform.

По его словам, пребывание на линии фронта должно базироваться на ротационной основе, а также законодательное определение срока пребывания на передовой.

По мнению Завитневича, справедливость мобилизации будет определяться справедливыми механизмами ее организации и проведения.

"Во-первых, это объективный и полноценный учет всех военнообязанных, четкое определение их обязанностей по своевременному предоставлению в установленный порядок данных о себе. Следовательно, справедливая мобилизация — это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы", — сказал Завитневич.

Он также отметил, что каждый гражданин определенной возрастной категории должен либо воевать, либо работать на победу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о справедливой мобилизации.

"Вопрос справедливой мобилизации — это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", — заявил президент.

Накануне Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года.

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