Глава Луганской ОГА рассказал, в каких городах области продолжаются бои

Из Рубежного и Попасной удалось эвакуировать людей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что сейчас продолжаются активные бои в Попасной и Рубежном, однако украинские защитники пытаются выбить оккупантов из городов, которые им удалось временно занять.

Об этом он рассказал в видеообращении 19 марта.

По его словам, параллельно с ним проходит эвакуация людей из Луганщины, а также украинская сторона договаривается о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов с едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой.

"Сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако нам удалось оттуда эвакуировать людей. Я верю в наши Вооруженные силы – мы ожидаем мощного подкрепления. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций", — сообщил он.

Напомним, оккупанты 19 марта обстреляли жилой дом в Рубежном Луганской области. Два ребенка и женщина погибли под завалами.

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