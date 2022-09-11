Глава Луганской ОВА назвал населенные пункты, которые могут быть освобождены уже в ближайшее время

Коллаборанты покидают украинские города Луганщины, которые были оккупированы еще с 2014 года.

Стремительное продвижение украинских войск на востоке Украины дает основания надеяться на хорошие новости из Сватового, Кременной и Рубежного Луганской области уже в воскресенье, 11 сентября.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Не надо надеяться, что завтра мы освободим всю Луганскую область, но продвижение огромное, оккупанты бегут из всех населенных пунктов, в ближайшее время, возможно, уже и завтра мы услышим замечательные новости из Сватового, Кременной и Рубежного", — отметил он.

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По словам главы ОВА, из временно оккупированных населенных пунктов постоянно поступает информация о бегстве не только российских войск, но и коллаборантов, назначенных "гауляйтерами" на оккупированных территориях. Причем бегут они даже из украинских городов Луганщины, которые были оккупированы еще с 2014 года, то есть в Алчевске и Луганске они также собирают свои вещи, собирают семьи и отправляют в сторону России.

“Вчера ночью партизаны в Кременной повесили украинский флаг над администрацией. Он все еще висит. Никого из оккупантов нет в городе, а коллаборанты боятся его снимать, потому что понимают, что их время вышло”, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, украинские военные находятся уже в окрестностях Лисичанска в Луганской области.

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