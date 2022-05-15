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Глава Луганской ОВА показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке

Глава Луганской ОВА показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке

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Глава Луганской ОВА показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке

Фото: Сергей Гайдай

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. Только за вчерашний вечер девять раненых гражданских.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео последствий обстрелянной больницы.

"За минувшие сутки орки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Лишь за вечер ранений получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Не смотря на обстрелы, она продолжает работать", — отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 мая, 40% всех атак россиян пришлись на Северодонецк Луганской области. Еще примерно столько же – на Горную и Попаснянскую громады. Разрушений очень много. В результате циничных атак россиян в течение суток ранения получили 4 мирных человека.

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