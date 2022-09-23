Глава Луганской ОВА рассказал, что ждет население и коллаборантов после деоккупации

Глава Луганской ОВА рассказал, что после деоккупации власти будут делать с населением и коллаборантами.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Что делать с людьми? Все коллаборанты, их помощники и все, кто работал в государственных учреждениях, должны получить наказание, потому что работали на оккупантов. Это даже не обсуждается. А в отношении людей, которые просто занимались какими-то своими делами, – работали водителями, продавцами — нужно просто осторожно достучаться до их мозгов и воевать за эти мозги, потому что их промывали пропагандой восемь лет", — подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что у коллаборантов в первые дни после харьковского контрнаступления была паника. Они все были испуганы и бежали не только с новой оккупированной территории Луганской области, но даже из Луганска, Алчевска и Стаханова. Просто собирали вещи и ехали куда-нибудь вглубь России, отметил глава ОВА.

Более того, он выразил убеждение, что после деоккупации в Луганскую область вернется много людей, которые из-за войны переселились в другие регионы или уехали за границу.

"Поверьте мне, что людей, которые работают где-то в других областях, но хотят вернуться, огромное количество. Я только сегодня общался с руководителем ЛЭО ("Луганское энергетическое объединение") и он говорит, что да, люди разъехались кто куда и сейчас с работой трудно. Но как только будет сообщение "Пожалуйста, возвращайтесь", они готовы приехать и работать", — говорит Гайдай.

Также читайте Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции: сводка Генштаба ВСУ 23 сентября

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 212-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: