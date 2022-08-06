Глава МАГАТЭ предупредил Европу о реальном риске ядерной катастрофы из-за российских обстрелов по ЗАЭС

Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отреагировал на российские обстрелы по Запорожской атомной электростанции – крупнейшей АЭС в Европе.

Гросси подчеркнул, что из-за действий россиян есть "реальная угроза ядерной катастрофы", которая представляет опасность не только для Украины, но и за ее пределами.

Соответствующее заявление организация обнародовала вечером 6 августа.

"Я очень обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", — сказал глава МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ призвал российских оккупантов избегать возле Запорожской АЭС любых военных действий, чреватых катастрофическими последствиями.

"Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, абсолютно неприемлемы, и их необходимо избегать любой ценой. Любая военная огонь, направленная на объект или из него, будет равнозначна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями" . ", — добавил Гросси.

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Также в МАГАТЭ осудили насильственные действия кафиров в отношении персонала Запорожской АЭС.

"Украинский персонал, обслуживающий станцию в условиях российской оккупации, должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз или давления, что подрывает не только их безопасность, но и безопасность самого объекта", — говорится в заявлении.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Напомним, 5 августа во временно захваченном Энергодаре россияне устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки ЗАЭС. Вечером этого же дня российские военные обстреляли атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

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