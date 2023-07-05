Глава МАГАТЭ выдал циничное заявление о минировании Запорожской АЭС: "Чрезвычайно насторожены"

В МАГАТЭ отреагировали на ситуацию на ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал информацию о заминировании Запорожской АЭС, заявив, что организация этого не заметила. Однако он традиционно добавил, что все "чрезвычайно насторожены".

Об этом он сказал 5 июля на брифинге в Японии, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон... Во время недавних инспекций мы не зафиксировали никаких признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также добавил, что сейчас "нельзя расслабляться" и пообещал мониторить ситуацию на оккупированной российскими террористами Запорожской АЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно

Ранее в Генштабе ВСУ предупредили украинцев, что есть угроза теракта на Запорожской АЭС. Российские оккупанты готовятся устроить провокацию.

Также советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля вроде бы "собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе". Кроме того, он добавил еще одну чушь, которую, мол, "ВСУ ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".

Президент Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном рассказал о ситуации на ЗАЭС.

Читайте также: