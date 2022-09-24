Глава МИД Беларуси назвал российское вторжение "войной" и оценил возможность применения ядерного оружия

Белорусский министр в интервью телеканалу "France24" заверил, что с территории его страны не будет нанесен ядерный удар по территории Украины.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна выступает против использования любого оружия, а присутствие на его территории российского вооружения, способного нести ядерные заряды, объяснил необходимостью заботиться о собственной безопасности.

Фрагменты из интервью главы белорусского МИД телеканала "France24" приводит государственное агентство "БелТА".

"Мы вообще категорически против использования ядерного оружия. Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси... Мы вообще против использования любого оружия, убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы”, — уверял журналиста в миролюбии своей страны Владимир Макей.

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Журналист напомнил белорусскому министру о вооружении, которое в соответствии с договоренностями с Россией расположено в Беларуси и способно нести ядерные заряды, и поинтересовался, может ли это оружие использовать против Украины.

"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно быстрее. Мы не собираемся наносить удар", — уклончиво ответил Макей.

В то же время, во время разговора с журналистом французского телеканала глава МИД Беларуси едва ли не впервые назвал военное вторжение РФ в Украину войной. На это обратило внимание издание "Наша Ніва", опубликовав соответствующий фрагмент разговора.

Напомним, с территории Беларуси в направлении Украины 24 августа было выпущено несколько ракет.

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