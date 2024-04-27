Глава МИД Чехии объяснил, к чему приведет поражение Украины

Европейские партнеры должны оставаться сосредоточенными на оборонных нуждах Украины и усиливать давление на Россию и ее союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Telex.

"Цель Москвы – не только уничтожить Украину и ассимилировать ее своим жестоким мышлением как сугубо российскую территорию. Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась, защищалась противостоять российской агрессии и возвращала себе всю свою территорию", – сказал он.

По мнению Липавского, никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы.

"Наивно думать, что если Россия победит в Украине, ее танки остановятся у наших границ", – отметил министр.

Он также добавил, что после второй мировой войны Москва включила Центральную Европу в российскую сферу влияния. По мнению главы МИД, одна из важнейших задач Запада, Евросоюза и НАТО – не допустить повторной попытки Москвы "похищения" Европы.

Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артснарядов, которые могли бы доставить в Украину. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить через несколько недель, но для этого нужно финансирование. К покупке, кроме Чехии, присоединились еще 18 стран.

На днях президент Чехии объявил, что поставки украинским военным артиллерийским боеприпасам начнутся в течение нескольких недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

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